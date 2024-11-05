В пещере в Марокко нашли следы лечебных трав возрастом 15 тысяч лет

Древние жители Марокко лечились травами уже 15 тысяч лет назад
Ученые выяснили, что древние жители Марокко могли использовать лекарственные травы еще 15 тысяч лет назад. Об открытии сообщает Arkeonews со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.
Пещера в Марокко, где нашли лечебные травы, была открыта в 1908 году. Она считается древнейшим местом захоронений в Северной Африке. В новом исследовании ученые сообщили, что обнаружили в ней хвойник (эфедру). Растение находилось в части пещеры, которая использовалась для захоронений и погребальных ритуалов.
Радиоуглеродное датирование показало, что возраст останков и хвойника одинаков. Это подтверждает, что растение в пещеру принесли люди. Вероятно, они использовали его для погребальных ритуалов. Предыдущие исследования показывают, что человеческие сообщества широко использовали хвойник для лечения простуды и против кровотечений. Находка в Марокко может считаться старейшим свидетельством использования хвойника. Также в этой пещере нашли древнейший череп со следами хирургической операции, причем древний пациент пережил процедуру. Все это указывает на высокий уровень медицинских знаний древних жителей Африки.