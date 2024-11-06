Итальянские ученые нашли истоки первой в мире системы письма

Ученые из Болонского университета в Италии выявили связь между древними цилиндрическими печатями и самой ранней в мире системой письма. Исследование было сосредоточено на Уруке – местности на юге Ирака, которая 6 тысяч лет назад была важным культурным и торговым центром.

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Во время раскопок в этом регионе были найдены цилиндрические печати из камня. На них были выгравированы узоры, которые впоследствии переносили на глиняные таблички. Начиная с 4400 года до н.э., такие печати использовались для учета сельскохозяйственной и текстильной продукции.

В ходе нового исследования ученые нашли связь между цилиндрами и протоклинописью – первой письменностью, основанной на символах, которая появилась примерно 1000 лет спустя. Так, символы на печатях, изображающие сосуды и ткани с бахромой, оказались весьма похожи на более поздние протоклинописные знаки, обозначающие то же самое.

По словам исследователей, это открытие доказывает, что мотивы цилиндрических печатей напрямую связаны с развитием письменности на юге Ирака. Оно дает новые представления об эволюции систем символов и письма.

Цилиндрические печати активно применялись в 4400-3400 годах до нашей эры. Для сравнения, древние египтяне изобрели иероглифы около 3250 года до нашей эры, сообщает Antiquity.