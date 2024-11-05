Российский космонавт рассказал о высадке американцев на Луне

Американцы были на Луне, но могли сделать некоторые фотографии в павильоне для отчета перед гражданами. Об этом заявил космонавт, герой РФ Сергей Прокопьев на форуме «Знание. Первые», передает РИА Новости.

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По его словам, не все верят, что полет американцев на Луну в действительности был, однако рассказы космонавтов, принявших участие в тех событиях, говорят об обратном.

При этом Прокопьев не исключает, что некоторые кадры были сняты в павильоне на Земле, так как «в те времена камер Gopro не было». Он отметил, что снять на земном спутнике в конце 1960-х годов полномасштабный фильм, как это получилось у США, было достаточно сложно.

«В этом плане я согласен, что съемки были не совсем всегда верными, но то, что они там (на Луне - ред.) были, это уже подтверждается автоматическими станциями и уже сомнению не подлежит», — сказал российский космонавт.

Первым человеком, ступившим на Луну 20 июля 1969 года, был американский астронавт Нил Армстронг.