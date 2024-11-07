Названы отличия ноутбуков российских брендов от китайских

Впервые российские ноутбуки обошли по продажам американские бренды на отечественном рынке. Как сообщает «Коммерсантъ», российские ноутбуки занимают 11% рынка, опередив американские с долей в 10%. С января 2024 года в России продали более 2,5 миллионов ноутбуков на сумму 163 миллиарда рублей. Этот сдвиг объясняется доступностью оборудования для сборки и инженерной компетенцией в стране, пишет MosFM со ссылкой на экспертов.

По их словам, ряд российских брендов, таких как Aquarius, Digma, Fplus и другие, успешно конкурируют с западными. Несмотря на значительное использование импортных комплектующих, компании закрепляются на рынке. Однако, как отмечает Алексей Бойко, телеком-аналитик, в ближайшие два-три года возможна консолидация, и некоторые игроки могут уйти.

Хотя российские модели, как правило, уступают западным и китайским по производительности, главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов подчеркивает, что они вполне подходят для базовых задач. Многие российские ноутбуки оснащены устаревшими, но мощными процессорами, такими как Intel Core i7 или AMD Ryzen 7 прошлых поколений.

Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru

«Все равно этого хватает и для интернета, и для прослушивания музыки, и для просмотра видео. Это даже и минусом становится, и плюсом для производителей, потому что это часть маркетинга. Люди не вникают, какое это поколение процессора, они просто смотрят, что это Core i7 или Ryzen 7, и считают, что да, наверное, крутой, мощный ноутбук, и покупают».

Тем временем магазины предупреждают о росте цен на электронику к Новому году — в среднем на 15%, и, по прогнозам аналитиков, снижение маловероятно в 2025 году.