Microsoft выпустила ускоряющую работу ПК программу

Microsoft выпустила бесплатное приложение PC Manager версии 3.14 для очистки и оптимизации Windows 10 и 11. Об этом сообщает портал Windows Latest.

© Газета.Ru

Версия PC Manager 3.14 получила возможность отслеживания скорости интернет-соединения в панели задач Windows, новый алгоритм для освобождения места на диске от неиспользуемых файлов, который быстрее распознает и удаляет временные и ненужные файлы, а также возможность добавить приложение в виджеты в Windows 11.

В Microsoft PC Manager входят стандартные инструменты для очистки данных в операционной системе, такие как PC Boost для закрытия неиспользуемых процессов и удаления временных файлов, Smart Boost, который активируется при резком увеличении использования оперативной памяти или при превышении размера временных файлов в 1 ГБ.

Среди прочего в приложении имеется функция глубокой очистки, которая удаляет старые файлы обновлений Windows, содержимое корзины, веб-кэш и кеш приложений, а также просмотр всех запущенных процессов, управление автозагрузкой и поиск больших файлов.

Разработчики подчеркивают, что PC Manager интегрируется с системной темой Windows и предлагает множество полезных инструментов, которые не удаляют важные системные файлы, в отличие от других подобных программ.