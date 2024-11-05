Стало известно о секретном проекте Apple

Apple изучает возможность создания умных очков с элементами дополненной реальности (AR). Компания проводит внутреннее исследование продуктов, представленных на рынке, и готовит почву для входа в популярную категорию, следуя за Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Platforms Inc. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Инициатива под кодовым названием Atlas была запущена недавно и включает сбор отзывов сотрудников Apple об умных очках. Планируются дополнительные фокус-группы, сообщили источники, которые попросили не называть их имен, поскольку работа является секретной.

Apple часто проводит секретные фокус-группы, чтобы понять, что людям нравится в существующих продуктах. Обычно компания полагается на сотрудников, а не на клиентов, чтобы избежать обнародования своих планов.

Исследование поможет Apple определить, какие функции следует включить в свои собственные очки и способы использования этой технологии.

Apple также планирует обновить гарнитуру Vision Pro, чтобы повысить ее привлекательность. Устройство идеально подходит для просмотра видео и выполнения офисной работы, но его вес, высокая цена и ограниченный контент сделали его нишевым продуктом.

Компания работает над более дешевой версией с менее дорогостоящими компонентами. Рассматривается даже возможность создания устройства, которое перенесет многие функции и вычислительную обработку на iPhone, что позволит гарнитуре стать дополнением к продуктам, которые уже есть у потребителей.