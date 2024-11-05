Mozilla Corporation оштрафовали на 3,5 млн рублей

На Mozilla Corporation в России наложен штраф в 3,5 млн рублей за отказ от удаления информации, запрещенной законодательством России, такое решение принял Таганский суд Москвы.

Компания признана виновной в правонарушении по ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, передает ТАСС.

Mozilla Corporation является дочерней компанией Mozilla Foundation, основанной 3 августа 2005 года. Основной задачей компании является разработка и распространение интернет-браузера Mozilla Firefox.

До этого Таганский суд Москвы штрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить каналы, содержащие призывы к отделению Урала от России и пропаганду ультраправых идей.

Также суд наложил штраф в 3,5 млн рублей на Internet Archive за неудаление запрещенной информации.