Маск рассказал о планах по производству смартфона Tesla

Tesla Илона Маска пока не планирует выпускать собственный смартфон, однако планы компании могут измениться, если Apple и Google начнут цензурировать приложения.

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Об этом миллиардер заявил в подкасте с Джо Роганом.

«Если бы Apple и Google начали делать действительно плохие вещи, например, не знаю, цензурировать приложения, тогда, я думаю, мы бы сделали свой смартфон», — заявил Илон Маск.

Он также добавил, что Tesla находится в лучшем положении для создания смартфона без Android и iOS, чем другие компании, благодаря фирменному программному обеспечению, которое используется в автомобилях Tesla.

Какую именно цензуру имел в виду миллиардер, не уточняется. Вероятно, речь шла о запрете приложений Tesla, соцсети X (ранее Twitter) и других в магазинах App Store и Google Play (Play Market). Однако на данный момент таких предпосылок для компаний и приложений Маска не было.

В сети часто появляются слухи о якобы разрабатываемом смартфоне Tesla Phone, который составит конкуренцию флагманским iPhone, Samsung и другим. Однако подобные сообщения ни разу ничем не подтверждались.