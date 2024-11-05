В Китае создали оружие с технологией, похожей на «Звезду смерти»

Китайские ученые заявили, что смогли создать оружие, способное синхронизировать электромагнитные волны для направленного воздействия на одну цель. Это похоже на работу "Звезды смерти" из серии фильмов "Звездные войны" (Star Wars), сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По ее информации, в западной части КНР ученым удалось сконструировать систему из расположенных в разных местах семи микроволновых излучателей, которые синхронно направляют энергию на одну цель, тем самым усиливая разрушительное воздействие. Разработчики заявляют, что излучение сможет эффективно подавлять сигналы различных спутников. Принцип работы устройства схож с работой "Звезды смерти" из киносаги "Звездные войны". Эта боевая космическая станция концентрировала восемь лазерных лучей для уничтожения планет, поясняет газета.

Ранее считалось, что применить такую технологию будет крайне сложно, так как электромагнитные волны должны попадать на объект в одно и то же время и в одинаковой форме. Для этого необходимо сократить ошибку синхронизации до менее, чем 170 пикосекунд (триллионные доли секунды), что точнее атомных часов. Этого и смогли добиться китайские эксперты, утверждает издание.

В феврале SCMP сообщала, что команда ученых в КНР создала первый в мире высокомощный микроволновый излучатель на основе двигателя Стирлинга. Устройство производит магнитное поле силой в четыре тесла, что составляет чуть менее половины от силы магнитного поля Большого адронного коллайдера и в 68 тыс. раз сильнее магнитного поля Земли. Такое устройство потенциально может использоваться для подавления дронов, военных самолетов и даже спутников.