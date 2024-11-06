На Realme GT7 Pro запустили GTA V

На YouTube-канале Mobiltelefon опубликовали видеоролик с тестированием флагманского смартфона Realme GT7 Pro на базе чипсета Snapdragon 8 Elite в ПК-версии GTA V через эмулятор.

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Согласно источнику, благодаря новому чипу смартфон способен запускать GTA V при 60 кадрах в секунду с минимальными просадками, что подчеркивает высокую производительность устройства. При этом подробности касательно выставленных графических настроек не раскрываются.

Кроме того, Realme GT7 Pro показал хорошую устойчивость к перегреву при высоких нагрузках, успешно пройдя троттлинг-тест, а в бенчмарке AnTuTu Realme GT7 Pro набрал более 2,5 млн баллов. При этом ранее утекшие в сеть результаты демонстрировали более 3 млн баллов.

Блогер также похвалил смартфон за качественный OLED-экран от Samsung с яркой цветопередачей и отсутствием швов. Среди прочего новинка предлагает аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, а также тройную камеру на 50, 50 и 8 Мп.

Флагман был представлен в Китае 4 ноября.