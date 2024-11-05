В России утвердили ГОСТ для ноутбуков

В России утверждены ГОСТы на ноутбуки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росстандарт.

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Речь идет о национальных стандартах ГОСТ Р 71174-2024 «Ноутбуки. Термины и определения» и ГОСТ Р 71202-2024 «Ноутбуки. Типы, основные параметры, общие технические требования».

Первым стандартом вводятся такие определения, как ноутбук, портативный, полупортативный и мобильный компьютеры, механическая и виртуальная клавиатуры, сенсорный дисплей, док-станции и другие термины. Второй ГОСТ определяет требования к безопасности ноутбуков.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на данные «Марвел-дистрибуции» сообщил, что за девять месяцев 2024 г., продажи российских ноутбуков впервые смогли обойти американские марки. Российские производители занимают на 1,6% рынка больше, чем американские.