Опровергнута популярная гипотеза об окаменелостях динозавров

Ученые Университета Витватерсранда в Южной Африке, Колумбийской климатической школы, Нанкинского института геологии и палеонтологии, а также Принстонского университета опровергли ранее популярную гипотезу о вулканическом происхождении уникально сохранившихся окаменелостей динозавров. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

© Lenta.ru

Известно, что формация Исянь содержит уникально хорошо сохранившиеся останки динозавров, птиц, млекопитающих, насекомых, лягушек, черепах и других существ. В отличие от скелетных и часто фрагментарных окаменелостей, найденных в большинстве других мест, многие животные были полностью укомплектованы внутренними органами, перьями, чешуей, мехом и содержимым желудка. Это указывало на какой-то внезапный, необычный процесс консервации.

Для датирования окаменелостей ученые использовали химическую абразивную изотопную разбавительную термоионизационную масс-спектрометрию (CA-ID-TIMS). Метод позволил с высокой точностью измерить соотношение радиоактивного урана и свинца в цирконовых зернах, взятых из окружающих пород. Это дало возможность определить возраст находок, большинство из которых были датированы временным периодом менее 93 000 лет, около 125,8 миллиона лет назад.

Полученные данные показали, что окаменелости сохранились в течение относительно короткого периода, характеризовавшегося изменениями в орбите Земли, что привело к влажному климату и быстрому накоплению осадков. Это обеспечило быстрое захоронение тел в бескислородных условиях, что предотвратило разложение и способствовало сохранению мягких тканей, особенно в озерах, где процесс шел активнее.

Ученые отвергли гипотезу о вулканических лахарах и пирокластических потоках, так как такие процессы разрушают останки из-за сильного жара и движения, тогда как окаменелости формации Исянь сохранились в более спокойных условиях. Подтверждением этому служит отсутствие характерных поз, напоминающих позу боксера, и характерного воздействия высокой температуры, присущих останкам из вулканических слоев.