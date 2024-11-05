Космонавт рассказал, когда появится космическая база на Луне

Первая космическая станция на Луне может появиться после 2030 года, рассказал на просветительском марафоне «Знание. Первые» в столичном «Манеже» летчик-космонавт, герой России Сергей Прокопьев.

Он отметил, что важно не просто высадиться на спутник Земли, но и научиться выживать на нем.

«Сейчас есть такое направление, как лунная гонка. И Китай, и США, и Индия, и Япония — все нацелены на то, что надо в первую очередь научиться выживать на поверхности других космических объектов. Получить опыт, внедрить технологии. И кто это первым освоит — у того, наверное, будут преференции для освоения других планет. Вот у США были планы на 2028 год, у китайцев — 2030-й год <...> я надеюсь, что после 30-го года там появится станция», — уточнил космонавт.

Он объяснил целесообразность строительства лунной станции отработкой технологий по исследованию космических объектов. По словам космонавта, простая высадка на Луне человечеству уже неинтересна.

«Нам уже неинтересно просто приземлиться, копнуть лопатой, взять грунт и вернуться. Нам необходимо научиться выживать там», — подчеркнул Прокопьев.

Ранее в Индийской организации космических исследований (ISRO) сообщили, что Индия разработала и начала эксплуатацию наземной станции «Луна — Марс». Предполагается, что благодаря ее технологиям ученые изучат возможности адаптации человека к жизни на других планетах.