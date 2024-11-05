Apple начнет оснащать базовые гаджеты IPS-экранами с частотой 90 Гц

Apple разрабатывает новые дисплеи с частотой 90 Гц для iPad Air, 24-дюймового iMac и Studio Display. Об этом заявили в подкасте Upgrade со ссылкой на анонимный источник.

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Актуальные модели iPad Air, iMac и Apple Studio Display оснащаются IPS-дисплеями с частотой обновления 60 Гц. Новые дисплеи с частотой 90 Гц, как ожидается, впервые появятся в iPad Air M3, а затем и в 24-дюймовом iMac и мониторе Studio Display.

Насколько правдива утечка, неизвестно. Ранее аналитик Росс Янг утверждал, что вся линейка iPhone 17 будет оснащена дисплеями ProMotion с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Однако это первый раз, когда инсайдеры заявляют о работе Apple над 90-герцовыми дисплеями для других продуктов.

По данным Bloomberg, iPad Air следующего поколения будет представлен в начале 2025 года. Касаемо нового Studio Display информации не было, а iMac был представлен в на прошлой неделе, в конце октября 2024 года. Таким образом, вероятнее всего, моноблок Apple с более плавным экраном появится как минимум в конце следующего года.