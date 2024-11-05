Росстандарт утвердил ГОСТы на ноутбуки, которые описывают требования к безопасности ноутбуков и их технические характеристики.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Приказом Росстандарта утверждены новые национальные стандарты на ноутбуки - ГОСТ Р 71174-2024 "Ноутбуки. Термины и определения" и ГОСТ Р 71202-2024 "Ноутбуки. Типы, основные параметры, общие технические требования", впервые описывающие требования к ноутбукам", - отмечается в сообщении.

Так, первый стандарт впервые вводит такие определения, как ноутбук, портативный, полупортативный и мобильный компьютеры, механическая и виртуальная клавиатуры, сенсорный дисплей, док-станции и другие термины.

Второй ГОСТ определяет требования к безопасности ноутбуков. Согласно документу, "ноутбук должен соответствовать общим требованиям безопасности по ГОСТ IEC 60950-1 при сборке, обслуживании, эксплуатации и ремонте; требования электрической и механической безопасности, меры и класс защиты от поражения электрическим током устанавливают технические условия и эксплуатационная документация на конкретные ноутбуки в соответствии с требованиями ГОСТ 25861, а конструкция изделия должна обеспечивать защиту пользователя от поражения электрическим током".

Также стандарт вводит типы ноутбуков, они делятся на ноутбуки общего назначения, игровые, образовательные и образовательные стационарные, мобильные графические станции и для особых условий эксплуатации.

В соответствии с документом, ноутбуки должны состоять из материнской платы, батареи, клавиатуры, тачпада, дисплея и других технических и программных средств. Все компоненты ноутбука должны быть выполнены в едином конструктивном исполнении и размещаться в общем корпусе. Стандарт также предъявляет технические характеристики к встроенным веб-камерам, тачпаду, средствам удаленной блокировки, и "определяет необходимость проведения испытаний для проверки ударопрочности, автономной работы, потребляемой мощности, пылевлагозащищенности и ряда других характеристик ноутбуков".