В iOS 18.2 запретили доступ к ChatGPT из России

В новой бета-версии iOS 18.2 beta 2 Apple исключила возможность использования ChatGPT для пользователей из России. На это обратил внимание портал iPhones.ru.

Теперь все функции, связанные с чат-ботом, доступны только с зарубежных IP-адресов. Попытки воспользоваться ChatGPT с российского IP приводят к ошибке: «Запрос не удалось передать ChatGPT в данный момент».

Неизвестно, является ли это сбоем или намеренным решением компании. Возможно, в будущем ситуация изменится.

Интегрированный в систему ChatGPT заработал на iPhone в первой бета-версии iOS 18.2, который, в отличие от отдельного приложения, запускался даже у российских пользователей. Однако для авторизации в свой аккаунт, если там была платная подписка, даже на тот момент приходилось менять свой IP-адрес.

ChatGPT можно воспользоваться в различных приложениях. Например, в «Заметках» пользователи могут открыть специальное меню для редактирования текста, нажав на значок Apple Intelligence. В нижней части этого меню расположена кнопка «Compose», которая направляет к ChatGPT. Здесь можно формулировать запросы на русском языке, и чат-бот будет их понимать. Система способна создавать новые тексты, редактировать уже существующие и даже создавать изображения.