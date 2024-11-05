Магнитные бури вернутся уже на этой неделе: когда ждать удара

Магнитная буря класса G1 ожидается в четверг, 7 ноября. Такой прогноз дали ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Подчеркивается, что слабая магнитная буря ожидается на планете в утренние часы. Ее вероятность оценивается в 40%. Класс G1 означает слабую бурю. Всего насчитывается пять классов. G2 считается средней бурей, G3 - сильной, G4 - очень сильной, а G5 - экстремально сильной.

В октябре сообщалось, что на Солнце произошла вспышка уровня X, и был зарегистрирован крупный выброс плазмы. Ученые предупредили, что плазма была выброшена точно по линии Солнце-Земля и «последствий, какие бы они ни были, на этот раз избежать не удастся». Летом произошла мощная магнитная буря класса G3. Она привела к тому, что на небе во многих регионах появились яркие разноцветные краски.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская сообщила «Известиям», что легче помогает перенести магнитные бури соблюдение режима сна (не менее восьми часов), теплые ванны для ног, гимнастика и контрастный душ. Специалист также рекомендовала поддерживать водный баланс и следить за питанием.