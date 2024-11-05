Метеорные потоки Таурид приближаются к Земле

Два родственных метеорных потока - Южные и Серверные Тауриды - приближаются к земле и уже вспыхивают в ночном небе: пик Южных Таурид можно будет наблюдать уже сегодня, 5 ноября, а пик Северных Таурид придется на 12 ноября. Об этом сообщается на портале Phys.org.

По словам сотрудницы планетария при Университете Миннесоты Салли Браммел, хотя в идеальных условиях наблюдения Тауриды «производят» всего около пяти видимых метеоров в час, зачастую эти метеоры представляют собой очень яркие огненные шары.

Южные Тауриды достигнут пика вечером 5 ноября, когда будет виден только тонкий серп луны. Северные Тауриды могут быть более затенены лунным светом, поскольку луна к тому времени будет полной на 79 процентов.

Наблюдать за обоими потоками можно будет до декабря. Для этого не требуется специального оборудования. Метеорные потоки обычно лучше всего видны в безоблачную ночь между полуночью и предрассветными часами, вдали от городских огней.

Большинство метеорных потоков происходят из обломков комет. Южные и Серверные Тауриды имеют один и тот же родительский источник - обломки кометы Энке. Когда камни из космоса попадают в атмосферу Земли, сопротивление воздуха делает их очень горячими. Это заставляет воздух вокруг них светиться и на короткое время оставляет за обломком огненный хвост - так выглядит конец «падающей звезды».

Светящиеся полости воздуха вокруг быстро движущихся космических объектов размером от пылинки до валуна могут быть видны в ночном небе. Южные и Серверные Тауриды имеют схожие названия, поскольку на ночном небе кажется, что они зарождаются в разных точках созвездия Тельца (лат. Taurus).