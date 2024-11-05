Обнаружены уникальные структуры в слиянии двух галактик

Группа астрономов из НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА) обнаружила уникальные структуры при слиянии двух галактик: IC 2163 и NGC 2207. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

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В результате взаимодействия галактик IC 2163 и NGC 2207 возникли обширные ударные фронты, где их материал столкнулся и разогрелся. Эти ударные линии видны как яркие красные полосы, представляющие собой зоны скопления горячей пыли и газа, которые способствуют процессам звездообразования. Меньшая галактика IC 2163 проходит за крупной спиральной галактикой NGC 2207, что искажают их рукава, создавая вытянутые и витые структуры.

Исследование основывалось на обработке инфракрасных данных телескопа Джеймса Уэбба и ультрафиолетовых изображений Хаббла. Инфракрасное излучение позволяет изучать скопления горячей пыли и газа, которые невозможно увидеть в видимом диапазоне, а ультрафиолетовый спектр дает возможность оценить звездообразовательные регионы, позволяя ученым создать общую картину динамических процессов внутри этих галактик.

В обоих космических объектах наблюдаются высокие темпы звездообразования: ежегодно они порождают примерно два десятка звезд, сравнимых по размерам с Солнцем. В Млечном Пути, для сравнения, образуется всего две-три звезды подобного размера в год. Кроме того, за последние десятилетия в этих галактиках зарегистрировано семь сверхновых, каждая из которых очищала пространство для последующего формирования новых звезд.

Яркие области синих оттенков, зафиксированные в ультрафиолетовом свете Хабблом, и розовые зоны в инфракрасных данных Уэбба указывают на зоны активного звездообразования. Эти области формируют суперзвездные скопления в верхнем рукаве большой галактики и свидетельствуют о процессе быстрого рождения звезд. Такие мини-звездовсплески появляются в верхнем и нижнем «веке» галактики IC 2163, что указывает на активное звездообразование в этом регионе.

Ожидается, что галактики IC 2163 и NGC 2207 будут многократно сближаться на протяжении миллионов лет. В результате их ядра и спиральные рукава могут слиться, оставив за собой переформированные рукава и крупное ядро, напоминающее «глаз». Со временем звездообразование будет замедляться по мере истощения запасов газа и пыли, что приведет к снижению активности и стабилизации структуры.