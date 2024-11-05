Apple начала переговоры с Индонезией о снятии запрета на продажу iPhone 16

Американская корпорация Apple предложила властям Индонезии дополнительные значительные инвестиции с целью снятия запрета на продажу в стране iPhone 16. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Джакарта ранее запретила продажу этих смартфонов, а также девайсов Google Pixel за нарушение правил, требующих наличие в них по меньшей мере 40% компонентов, произведенных в стране.

Средства Apple - по меньшей мере $10 млн - планируется вложить, в частности, в предприятие в Бандунге, которое будет производить аксессуары и компоненты для смартфонов Apple.

Отмечается, что торговые ограничения сохранятся до тех пор, пока американские корпорации Google и Apple не выполнят требования национального сертификата соответствия компонентов.

В свою очередь министр промышленности Индонезии Агус Гумиванг Картасасмита сообщил, что Apple необходимо выполнить оставшиеся инвестиционные обязательства размером 240 млрд индонезийских рупий (около $15,3 млн) от общей суммы в 1,71 трлн рупий (порядка $109 млн) для получения лицензии на продажу iPhone 16 в стране.