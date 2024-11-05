Google предупредил об опасной уязвимости в Android

Google предупреждает об опасной уязвимости, затрагивающей мобильные устройства на Android. Киберпреступники уже используют соответствующий эксплойт в реальных кибератаках.

Проблема, которую отслеживают под идентификатором CVE-2024-43093, присутствует в системном компоненте Android Framework и может привести к повышению прав в системе.

В частности, эксплойт открывает несанкционированный доступ к директориям «Android/data», «Android/obb» и «Android/sandbox», а также их подпапкам.

Специалисты пока не раскрывают подробности использования CVE-2024-43093 в кибератаках, однако Google признала, что брешь действительно фигурирует в таргетированных кампаниях злоумышленников.

Более того, корпорация также упоминает уязвимость под идентификатором CVE-2024-43047 (затрагивает чипсеты Qualcomm), которая тоже активно эксплуатируется в реальных атаках.

Пользователям рекомендуют установить все доступные патчи, что обезопасит их от действий киберпреступников.