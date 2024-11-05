Названы самые мощные планшеты по итогам октября

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали октябрьский рейтинг самых производительных планшетов.

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Самым мощным планшетом по итогам октября 2024 года признан игровой Red Magic Gaming Tablet Pro, также известный как Red Magic Nova. В бенчмарке AnTuTu гаджет набирает в среднем более 2,1 млн баллов. Он оснащается разогнанной версией флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 3. За ним следует Oppo Pad 3 Pro с оценкой 2,1 млн, за производительность которого отвечает такой же процессор.

С третьего по пятое место разместились iQOO Pad 2 Pro с процессором Dimensity 9300+ (2,06 млн), Vivo Pad 3 Pro (2,03 млн) и OnePlus Pad Pro (1,98 млн), оснащенные процессорами Dimensity 9300 и Snapdragon 8 Gen 3 соответственно.

В топ-10 также попали Lenovo Legion Y700 2025 (1,88 млн), Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 (1,55 млн), Vivo Pad 3 (1,53 млн), iQOO Pad 2 (1,51 млн) и Xiaomi Pad 7 Pro (1,42 млн).

Тест AnTuTu оценивает общую производительность «железа» и программного обеспечения, проверяя пять ключевых аспектов: мощность центрального и графического процессоров, пользовательский опыт (UX), скорость чтения и записи хранилища, а также пропускную способность и задержку памяти.