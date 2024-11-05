Заряжающийся iPhone взорвался и травмировал девушку

В провинции Китая на зарядке взорвался iPhone 14 Pro Max, в результате пострадала спящая владелица гаджета и домашняя мебель. Об этом сообщает портал MyDrivers.

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Согласно источнику, инцидент произошел около 6:30 утра, когда женщина спала рядом с заряжающимся смартфоном. Флагманский iPhone 14 Pro Max взорвался, и женщина, случайно коснувшись пламени, получила ожоги.

Судя по фотографиям, кровать и стены были серьезно повреждены огнем и дымом. По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность батареи. Хотя смартфон был куплен в 2022 году и уже вышел из гарантийного срока, пострадавшая надеется получить компенсацию от Apple за полученные травмы и ущерб, нанесенный арендованной квартире.

Узнав об этом инциденте, служба поддержки Apple выразила серьезную обеспокоенность. В компании отметили, что заберут гаджет для экспертизы, несмотря на истекшую гарантию. Однако на данный момент неясно, был ли аккумулятор в iPhone 14 Pro Max оригинальным или же устройство подвергалось некачественному ремонту, который мог послужить причиной взрыва.