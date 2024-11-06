Windows 11 не смогла догнать Windows 10

Спустя три года с момента релиза Windows 11 все еще не удалось обогнать Windows 10 по популярности. Об этом сообщает издание The Register.

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Журналисты сослались на актуальный отчет StatCounter, согласно которому в октября доля Windows 11 среди ПК составила 36 процентов. Для сравнения, доля Windows 10 приблизилась к 61 проценту. Авторы The Register отметили, что если не произойдет чего-то неординарного, то Windows 11 не сможет догнать старую операционную систему (ОС) по числу пользователей к моменту, когда прекратится поддержка последней. Обновления для Windows 10 перестанут выпускать с октября 2025-го.

Авторы медиа отметили, что Windows 11 оказалось одной из наименее популярных операционных систем Microsoft. Они напомнили, что в январе 2019 года, когда закончилась поддержка Windows 7, доля актуальной тогда Windows 10 уже составляла 53 процента.

Журналисты медиа предположили, что Microsoft продолжит обновлять и поддерживать Windows 11, заметно растянув срок ее жизни. Так, в 2024 году корпорация не стала выпускать Windows 12, вместо этого представив крупное обновление для актуальной системы.

В начале ноября Microsoft назвала стоимость обновлений для Windows 10 после окончания срока поддержки ОС. Физические пользователи должны будут заплатить за год подписки на обновления 30 долларов, или около 3 тысяч рублей.