В Севастополе нашли редкие захоронения римских легионеров

Редкие захоронения, которые могли принадлежать римским легионерам, обнаружены при археологических раскопках, которые велись Херсонесской пригородной экспедицией Института археологии Крыма РАН на территории Южного пригорода древнего Херсонеса в Севастополе.

Об этом рассказал ТАСС заместитель начальника экспедиции Михаил Матросов.

"Экспедицией исследован участок некрополя с погребениями римского времени, совершенными по обряду кремации и ингумации. Два захоронения, вероятно, принадлежали римским воинам", - сказал он, добавив, что в период , которым датируются захоронения (II - III века), в Херсонесе размещались подразделения I Италийского и XI Клавдиева легионов.

Основная база этих легионов находилась в римской провинции Нижняя Мёзия (территория современной Болгарии - Прим. ТАСС). Непосредственно в Херсонесе подобные находки достаточно редки.

Помимо этих захоронений, на участке работ также найдены захоронения по обряду кремации, выполненные в урнах, в качестве которых использовались керамические сосуды: гончарные кувшины, редкая для Северного Причерноморья позднеродосская амфора. Особый интерес у ученых вызвала краснолаковая урна с надписью, предположительно, греческого имени. Там же обнаружен разнообразный инвентарь: краснолаковые светильники с рельефными изображениями, стеклянные бальзамарии, серебряная фибула-брошь с изображением Афродиты Урании, римская пряжка, листик от золотого венка и другие.

Херсонесская пригородная экспедиция Института археологии Крыма РАН вела полевые археологические работы (наблюдения) с февраля по август 2024 года под руководством младшего научного сотрудника института археологии Крыма РАН Вячеслава Масякина.

Археологические разведки и раскопки, сопровождавшие строительство музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", велись на территории в древности примыкавшей с южной стороны к городу Херсонесу Таврическому. На ней были обнаружены участки некрополя разных исторических периодов, а также связанные с религиозными культами места, гончарные мастерские и другие объекты. За время работ 2022-2024 годах археологами нескольких научных учреждений, в том числе - и Института археологии Крыма РАН найдено более 6,5 млн артефактов - больше, чем за предыдущие 150 лет исследований городища и предместий Херсонеса.

Территория, на которой расположен современный Севастополь, была заселена 2,5 тыс. лет назад. В 424-421 годах до н. э. там была основана древнегреческая колония Херсонес Таврический, город просуществовал до конца XIV в. Считается, что именно здесь в X веке принял христианство князь Владимир, позднее крестивший Русь. За 200 лет археологических исследований Херсонеса на его пригородной территории исследовано несколько участков некрополя, относящихся к периоду от IV века до н э. до IX - X вв. н. э.