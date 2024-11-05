Появились подробности о первой дешевой раскладушке Samsung

Компания Samsung готовится к выпуску более доступного варианта складного смартфона Galaxy Z Flip, а также дополнительных моделей Galaxy S25 и Galaxy Z Fold 7 в следующем году. Это следует из нового отчета, опубликованного Lanzuk на Naver, который подтверждает ранее появившиеся слухи о расширении линейки складных устройств Samsung. Об этом сообщает издание 9to5Google.

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Galaxy Z Flip уже является самым доступным складным устройством в линейке Samsung, однако его цена в этом году выросла до $1099. В то же время другие производители, такие как Motorola, предлагают свои складные смартфоны по более доступным ценам. Например, Motorola Razr (2024) стоит всего $699. Таким образом, выпуск более доступного Galaxy Z Flip в 2025 году может быть стратегическим шагом для Samsung в условиях растущей конкуренции на рынке складных устройств.

Отчет также подтверждает появление дополнительного варианта Galaxy Z Fold 7, хотя детали о характеристиках этого устройства пока остаются неясными. Samsung недавно выпустила Galaxy Z Fold 6 Special Edition в Южной Корее и Китае, которая отличается более тонким корпусом и увеличенным дисплеем по сравнению с обычной версией Galaxy Z Fold 6.

Эти новости могут указывать на то, что Samsung стремится расширить свой ассортимент складных устройств, чтобы конкурировать с другими производителями и удовлетворить растущий спрос на такие продукты, считают в 9to5Google.