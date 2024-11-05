Глава OpenAI: современное оборудование уже способно создать сверхразум

Глава OpenAI заявил, что современное оборудование уже способно создать сверхразум
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно заявил, что современное оборудование уже способно создать искусственный общий интеллект (AGI), что вызвало большой интерес в технологическом сообществе.
По словам Альтмана, существующие мощности позволяют сделать прорыв в разработке сверхразумных систем, способных превзойти человека.
Это заявление удивительно на фоне того, что многие эксперты предсказывают разные сроки появления AGI, от нескольких лет до десятилетий, и даже спорят о принципиальной возможности его создания.
Альтман утверждает, что созданные дата-центры и вложенные миллиарды долларов позволяют двигаться к цели, хотя конкретных сроков не называет.
Он также сравнивает потенциал AGI с ожиданиями от автопилота Tesla: Илона Маск много лет назад заявлял, что оборудование его автомобилей готово к полной автономии, но эти обещания так и не сбылись.
Сэм Альтман, несмотря на свой оптимизм, признаёт, что AGI может потребовать больше времени, однако он твёрдо уверен в достижении цели.