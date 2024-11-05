Российский ИИ-учитель русского языка запустят в 2025 году

В России запустят проект чат-бота для обучения детей русскому языку.

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Издательство «Просвещение» планирует ввести чат-бот на базе искусственного интеллекта «Эльман» в учебники по русскому языку для 5-х классов. Ученики смогут задавать боту вопросы о том, как решать задания, а ИИ будет давать подсказки, но не готовые ответы. Пока проект находится в стадии пилотирования, полноценный запуск запланирован на 2025 год.

В издательстве пояснили, что «Эльман» использует подход, при котором ученик получает наводящие вопросы и примеры для самостоятельного выполнения заданий. Если ученик отвечает правильно, ИИ хвалит его; если же возникают трудности, — поддерживает и мотивирует продолжать. Разработчики отметили, что помощник не выдаёт готовые ответы, что делает процесс обучения более осмысленным, а адаптация чата на основе школьных материалов издательства помогает подстраиваться под конкретные запросы учеников.

Эксперты обращают внимание на плюсы и минусы использования ИИ в образовании. Так, Павел Терелянский из РЭУ имени Плеханова считает, что гаджеты стимулируют интерес детей, но есть риск, что ИИ-системы могут изолировать учеников от учителей и сверстников. Борис Илюхин из РАНХиГС отметил, что подобные технологии требуют тщательной методической базы и настройки, иначе они могут превратиться в «простой поисковик» и даже создать дополнительную нагрузку для учителей, которым придётся объяснять возникшие у учеников недопонимания.