На Солнце произошло девять мощных вспышек

Ученые зарегистрировали девять мощных вспышек класса М на Солнце в понедельник, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Первая вспышка (М1.5) была зарегистрирована около 04:00 мск, она продолжалась 10 минут. Самая мощная вспышка за день произошла в 18:38 мск. <..> в группе пятен 3883 (S07E38) зарегистрирована вспышка M5.6 продолжительностью 20 минут.

Согласно данным ИПГ, шесть из девяти вспышек сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

На Солнце зафиксировали необычную вспышку

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.