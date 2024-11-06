GooglePlay удалил российское приложение для борьбы с беспилотниками

Приложение «Радар. НФ» для экстренного реагирования на беспилотники исчезло из магазина GooglePlay, обратили внимание «Известия».

В настоящее время программа доступна в RuStore, AppGallery и в виде чат-бота в Telegram. Разработчики планируют выпустить веб-версию приложения.

«Несмотря на санкции и несправедливые удаления, мы продолжим работу, ведь наше приложение спасает жизни — помогает компетентным органам устранить вражеские беспилотники, предотвратить атаки на жилые дома, критическую инфраструктуру», — сказал руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев.

На сегодняшний день приложением «Радар. НФ» пользуются более 600 тысяч человек, а с момента его запуска благодаря сервису были ликвидированы более сотни беспилотников.

В октябре компания Google уже удаляла «Радар. НФ» из магазина GooglePlay. Также из него пропадало приложение видеохостинга Rutube.