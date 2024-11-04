Уточнена скорость поглощения материи самой "прожорливой" крупной черной дырой

Международный коллектив астрономов использовал данные и снимки с орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" (JWST) для уточнения скорости поглощения материи сверхмассивной черной дырой в центре древней галактики LID-568. Этот объект вбирает в себя газ и пыль в 40 раз быстрее, чем это считалось возможным в прошлом, сообщила пресс-служба Ассоциации университетов, проводящих астрономические исследования (AURA).

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"Эта черная дыра устроила себе настоящий пир. Ее открытие и изучение показывает, что необычно крупные размеры сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной можно объяснить тем, что некоторые из них поглощали материю в разы быстрее, чем это считалось допустимым с учетом существования так называемого предела Эддингтона", - пояснила научный сотрудник Международной обсерватории Джемини (США) Юлия Шарвехтер, чьи слова приводит пресс-служба AURA.

Как объясняет Шарвехтер, еще в начале XX века британский астроном Артур Эддингтон обнаружил, что сила свечения любой звезды или другого горячего объекта во Вселенной не может превышать некоторую очень высокую величину, получившую название "предел Эддингтона". Это связано с тем, что частицы света, вырабатываемые в недрах таких объектов, начинают давить их на материю и "выталкивать" ее в окружающее пространство при достижении некоторой критической яркости свечения.

Подобные взаимодействия между светом и материей, как считали астрономы в прошлом, накладывают жесткие ограничения на "аппетиты" черных дыр и скорость их роста. Первые наблюдения за ранней Вселенной при помощи "Хаббла" и JWST заставили ученых усомниться в этом предположении, так как в большом числе первых галактик мироздания были открыты гигантские черные дыры, чья масса в разы превышала максимально возможные значения, накладываемые пределом Эддингтона.

В мае 2024 года ученые открыли один из самых ярких примеров этого во время наблюдений за древней галактикой LID-568, которую мы видим в том состоянии, в котором она находилась всего через 1,5 млрд лет после Большого Взрыва. В ее центре ученые обнаружили относительно небольшую сверхмассивную черную дыру, сопоставимую по массе с ее аналогом в центре Млечного Пути, которая поглощала материю с рекордно высокой скоростью.

Последующие наблюдения за этим объектом при помощи JWST помогли ученым уточнить "аппетиты" черной дыры и обнаружить, что она вбирает в себя газ и пыль примерно в 40 раз быстрее, чем это допускает предел Эддингтона. Столь быстрые темпы поглощения материи, как отмечают астрономы, говорят в пользу того, что подобным образом в ранней Вселенной крупных размеров могли быстро достигать даже относительно небольшие "зародыши" сверхмассивных черных дыр.