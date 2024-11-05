Пропавший из состава архипелага Земля Франца-Иосифа остров Месяцева, территориально относящийся к Архангельской области, мог исчезнуть не только из-за глобального потепления, но и из-за тектонических процессов. Новую версию озвучил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института географии РАН Аркадий Тишков, его слова приводит РБК.

Как заявил географ Тишков, из-за того, что уровень Северного Ледовитого океана меняется, части рельефа в регионе могут как опускаться под воду, так и подниматься из-под нее. При этом, в XXI веке больше территории исчезает, чем появляется.

«Счет идет на тысячи квадратных километров — это и размывание островов с ледяным ядром, как это происходит в районе Новосибирских островов, отступание берегов за счет термоэрозии и действия волн и просто затопление низкой суши в результате подъема вод океана», — порассуждал ученый об исчезновении земель.

Ранее сообщалось, что в российской Арктике исчез остров Месяцева — территория площадью 53 гектара в архипелаге Земля Франца-Иосифа. Считаетс, что причиной стало глобальное потепление — остров практически целиком состоял из льда и растаял в течение примерно 10 лет.