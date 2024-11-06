В драйверах для GPU Nvidia нашли 8 опасных уязвимостей

Компания Nvidia предупредила пользователей о восьми серьёзных уязвимостях, посредством которых хакеры могут взломать устройства и выполнить на стороне жертвы вредоносный код. Это может привести не только к завладению ими устройством, но и краже данных.

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Проблема затрагивает ПО в графических процессорах (GPU) GeForce, Nvidia RTX, Quadro, NVS и Tesla, как под управлением Windows, так и Linux. Каждая уязвимость имеет статус критической, поэтому пользователей призвали обновиться как можно быстрее.

Для этого необходимо обновить драйверы GPU до версии 566.03 для Windows и версий 565.57.01, 550.127.05 и 535.216.01 для Linux. Можно скачать и новые дистрибуторы Nvidia, — некоторые из них также поставляют необходимые патчи безопасности: это версии 565.92, 561.03, 556.35 и 553.05.

Для Nvidia RTX, Quadro и NVS необходимы версии 566.03, 553.24 и 538.95.