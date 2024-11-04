ИИ восстановил утраченные рельефы храма, используя 134-летнее фото

Команда ученых достигла результата в сохранении культурного наследия, использовав искусственный интеллект для восстановления утраченных рельефов из объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — храма Боробудур в Индонезии.

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Исследователи разработали нейронную сеть, которая преобразует одно 2D-изображение в детализированную 3D-модель. Их концепция была представлена на 32-й конференции ACM Multimedia.

Команда использовала 134-летнюю черно-белую фотографию для воссоздания одного из 156 рельефов, скрытых за каменными стенами с конца 19 века. Ранее попытки восстановить эти рельефы не могли запечатлеть сложные детали из-за сжатых значений глубины, что приводило к упрощению черт. Однако новый метод использует инновационный подход к обнаружению краев.

Достигнув 95% точности восстановления, исследователи считают, что их технология обладает огромным потенциалом для сохранения культурного наследия.