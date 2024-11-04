Названа роль искусственного интеллекта в решении проблемы дефицита кадров

Технологии искусственного интеллекта (ИИ) смогут стать лидирующим фактором в условиях демографических изменений и будут помогать в решении проблемы дефицита кадров благодаря росту производительности труда. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на международном симпозиуме «Создавая будущее», трансляция которого доступна на МИД РФ.

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«Дефицит кадров и один из ответов на него — это технологии ИИ, которые будут помогать расти быстрее за счет увеличения производительности», — сказал он. Орешкин также отметил, что, несмотря на то, что в сфере ИИ Россия проигрывает другим государствам в вопросе доступности вычислительных способностей, однако с точки зрения математических алгоритмов во многом демонстрирует лидирующие результаты в мире. «Мы находим возможности реализации того же самого, но с меньшими затратами», — пояснил замглавы администрации президента.

Между тем распространение ИИ может привести к проблемам в сфере энергетики и серьезно нарушить планы по приходу к углеродной нейтральности. Так, в отчете McKinsey говорится, что потребление электроэнергии в Европе увеличится в три раза к 2030 году.