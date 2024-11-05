Представлен Realme GT7 Pro на Snapdragon 8 Elite

Представлен Realme GT7 Pro – Snapdragon 8 Elite и 6500 мАч
Китайский производитель смартфонов Realme анонсировал новый флагман серии GT – Realme GT 7 Pro.
Новинка получила процессор Snapdragon 8 Elite, улучшенные функции ИИ и Android 15 «из коробки».
Дисплей
Realme GT 7 Pro оснащён 6,78-дюймовым дисплеем AMOLED (Samsung) с разрешением 2780×1264 пикселей (450 ppi), частотой обновления 1-120 Гц и максимальной яркостью 6000 нит. Поддерживаются технологии HDR10+, Dolby Vision, DC Dimming и 120%-й охват цветового пространства DCI-P3. Под экраном располагается ультразвуковой дактилоскопический сканер Qualcomm 3D Sonic Gen 2.
Аппаратная основа
За производительность флагмана отвечает 3-нм процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite в тандеме с GPU Adreno 830, 12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X и 256/512/1024 ГБ ПЗУ UFS 4.0. Ёмкость аккумулятора составляет 6500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 120 Вт.
Камеры
На тыльной панели смартфона в большом квадратном блоке расположена основная камера с тремя датчиками:
- 50 Мп главный модуль Sony IMX906, 1/1,56″, f/1.8, 24 мм, угол захвата 84,4°, OIS, 6 линз;
- 8 Мп ультраширокий модуль, f/2.2, 16 мм, угол захвата 112°, 5 линз;
- 50 Мп телефото-объектив Sony IMX882, 1/1,95″, перископ-оптика, f/2.6, 73 мм, угол захвата 32,8°, 3-кратный оптический зум и 6-кратный «гибридный» зум, OIS.
На передней панели установлена селфи-камера на 16 Мп с апертурой f/2.45.
Прочее
Также заявлена поддержка Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС и NFC. Смартфон оснащён стереодинамиками с поддержкой технологий OReality Audio и Hi-Res Audio, а также защитой от воды и пыли по стандарту IP68/69. Размеры: 162,45×76,89×8,55 мм, вес – 222,8 грамма.
Сроки выхода, цвета и цена
На данный момент Realme GT 7 Pro доступен для предзаказа в Китае. В продажу гаджет поступит 11 ноября и будет доступен в трёх цветах: белом, титановом и «марсианском» оранжевом.
Цена Realme GT 7 Pro:
- 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3699 юаней ($521);
- 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 3999 юаней ($563);
- 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 3899 юаней ($549);
- 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 4299 юаней ($606);
- 16 ГБ ОЗУ и 1024 ГБ ПЗУ – 4799 юаней ($676).