Госкомиссия допустила до пуска ракету-носитель "Союз" с 55 спутниками

Государственная комиссия приняла решение о готовности к предстоящему пуску ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту 55 космических аппаратов, включая два гелиогеофизических спутника "Ионосфера-М" и разгонный блок "Фрегат". Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

© roscosmos.ru

Пуск ракеты назначен на 5 ноября в 02:18 по московскому времени с космодрома "Восточный". Примерно через 9,5 минуты после старта головная часть вместе с "Фрегатом" отделится от третьей ступени ракеты. В свою очередь, выведение гелиогеофизических спутников на солнечно-синхронную орбиту планируется в течение часа после старта.

Как пояснили в госкорпорации, "Ионосфера-М" предназначена для наблюдения физических явлений, возникающих в ионосфере Земли в результате активных воздействий природного и антропогенного характера, изменений пространственно-временной структуры ионосферы, возмущений электромагнитных полей, состава земной атмосферы и распределения озона в ее верхних слоях, контроля радиационной обстановки.

В этот же день российская ракета-носитель "Союз" выведет два иранских спутника на орбиту. Речь идет о спутниках "Коусар" и "Хадхад". Их планируется вывести на 500-километровую орбиту земли. Это будет сделано в продолжение развития научно-технологического ирано-российского сотрудничества.

Ранее в "Роскосмосе" сообщили об обнаружении более 80 фрагментов в плоскости орбиты разрушенного телекоммуникационного спутника Intelsat-33e. Исследование перемещения образовавшихся обломков позволило сделать вывод, что разрушение спутника произошло внезапно и сопровождалось мощным выбросом энергии.