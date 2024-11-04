Археологи нашли карту, ведущую к Ноеву ковчегу

Ученые расшифровали древнюю карту мира, возраст которой составляет около 3000 лет, и обнаружили на ней указание на место, где, по преданию, находился «Ноев ковчег».

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Этот вавилонский артефакт представляет собой круговую диаграмму, выполненную с использованием клинописной системы. Она описывает ранние представления о сотворении мира.

Специалисты из Британского музея, где хранится эта табличка, поделились результатами своей расшифровки. Дополнительный анализ показал, что в работе также присутствует отсылка к библейскому тексту на древнем языке.

На обратной стороне таблички содержится ключ, в котором путешественнику предлагается увидеть разные чудеса, включая одну часть, где отмечается, что он должен пройти «семь лиг», чтобы увидеть что-то с размером, сравнимым с «парсиктом».

— Это показывает, что история была одной и той же, и, конечно, одно вело к другому, но также и то, что с вавилонской точки зрения это было само собой разумеющимся фактом, — рассказал куратор Британского музея Ирвинг Финкель, его слова передает издание The Sun.

Ученые раскрыли тайну свинцового саркофага, найденного в Соборе Парижской Богоматери в 2022 году. В нем был погребен поэт Жоашен дю Белле.