Обнаружены останки самой крупной в истории "птицы ужаса"

Палеонтологи обнаружили и исследовали окаменелую кость ноги птицы семейства форорацидовых, которая жила 12 миллионов лет назад в Южной Америке и из-за устрашающего вида получила название "птица ужасов".

© Российская Газета

Эти птицы, похожие на персонажей знаменитого фантастического фильма "Парк Юрского периода", являются представителями семейства Phorusrhacidae, крупных плотоядных нелетающих птиц из отряда Cariamiformes. Вымершие птицы имели очень большую массу тела, до 70 килограмм, и высоту от 0,9 до 2 метров. О находке сообщили ученые американского университета Джонса Хопкинса в статье для научного журнала Papers in Palaeontology.

У них были тонкие тела и уникальные конечности, приспособленные для быстрого бега. Их огромный клюв и своеобразное строение черепа позволяют предположить ученым, что они были эффективными хищниками. Они населяли Южную Америку в кайнозое. Phorusrhacidae включает почти 20 видов в 14 родах и 5 подсемействах. Их ближайшими ныне живущими родственниками считаются сериамы, представители семейства Cariamidae.

"Птицы ужасов" жили на земле и в основном питались другими животными", - сказал доктор Сиобхан Кук, исследователь из Медицинской школы университета Джонса Хопкинса.

Кость ноги "птицы ужаса" была найдена в богатой окаменелостями пустыне Татакоа в Колумбии. Она датируется эпохой миоцена, около 12 миллионов лет назад, и считается самым северным на сегодняшний день свидетельством существования этой птицы в Южной Америке. На окаменелости также обнаружены вероятные следы зубов пурусзавра - вымершего вида каймана, длина которого, как полагают исследователи, достигала девяти метров. По словам Кука, птица могла погибнуть в результате полученных травм, учитывая размеры крокодилов 12 миллионов лет назад.

Птица также сосуществовала с приматами, копытными млекопитающими, гигантскими наземными ленивцами и родственниками броненосцев - глиптодонтами, которые были размером с автомобиль.