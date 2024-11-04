Сколько стоит ремонт флагманских Xiaomi 15 и 15 Pro

Компания Xiaomi опубликовала стоимость ремонта флагманских смартфонов Xiaomi 15 и 15 Pro, которые поступили в продажу 29 октября.

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Новинки получили высококлассные LTPO OLED-дисплеями, чип Snapdragon 8 Elite и поддержку быстрой зарядки. Теперь пользователи могут оценить, сколько обойдется ремонт основных компонентов.

Стоимость ремонта различается в зависимости от модели. Например, замена телеобъектива на Xiaomi 15 Pro стоит $60, тогда как для стандартного Xiaomi 15 — $21. Замена основного модуля камеры обойдется в $48 на Pro-версии и $47 на базовой.

Ремонт дисплея стоит $94 для стандартного экрана и $103 для версии Bright Silver Edition. На Diamond Limited Edition дисплей обойдется дороже — $129.

Замена материнской платы также отличается. Для Xiaomi 15 Pro с 16 ГБ оперативки и 1 ТБ постоянки она стоит $477, а для базовой модели — $443.

Батарея обойдется в $17 для обеих моделей.