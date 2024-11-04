В Великобритании врачи начнут использовать «калькулятор смерти»

Врачи в Великобритании начнут использовать «калькулятор смерти» на основе искусственного интеллекта (ИИ), чтобы вычислять дату смерти пациентов. Об этом пишет Daily Mail.

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Новая программа сможет находить скрытые проблемы со здоровьем на основе результатов электрокардиограммы (ЭКГ). Отмечается, что «калькулятор смерти» умеет определять риск смерти пациента в течение десяти лет после ЭКГ с вероятностью в 78 процентов.

Появился «калькулятор смерти»: ИИ научили определять дату кончины человека. Точность — 78%

Для первого исследования технологии отобрали несколько сотен человек в больницах Лондона, в дальнейшем число испытуемых будет увеличено.

Кардиолог Арунашис Сау раскрыл подробности о работе программы: она считывает результаты ЭКГ, чтобы выявить симптомы аритмии и сердечной недостаточности до того, как они полностью проявятся. После этого аппарат дает прогнозируемую цифру в годах относительно уровня риска пациента.

«Цель здесь — попытаться использовать ЭКГ как способ выявления людей, находящихся в группе повышенного риска», — отметил он.

Ранее американская компания Ambience Healthcare рассказала об автоматизации процессов в больницах, настроенной с помощью искусственного интеллекта. Инженеры компании, являющиеся выпускниками MIT, создали инструмент, который анализирует медицинские данные, работает с документами и занимается прочими рутинными задачами.