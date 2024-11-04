Космонавты поздравили россиян с Днем народного единства

Работающие на МКС российские космонавты Алексей Овчинин, Александр Горбунов и Иван Вагнер поздравили россиян с Днем народного единства.

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Как отметил Алексей Овчинин, этот праздник призван объединять всех, кто искренне любит нашу общую Родину, уважает ее многовековую историю и демонстрирует свою любовь к России не словом, но делом.

Космонавты уверены, что благодаря единству и силе духа можно преодолеть любые трудности, сделать все для процветания и успеха страны.

"Четыре столетия назад наши предки перед лицом внешней угрозы смогли сплотиться под началом Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Показав всему миру истинную силу нашего духа, изгнав врага, они защитили суверенитет страны и восстановили законную власть, благодаря чему российское государство вернуло самостоятельность и снова окрепло", - сказал Иван Вагнер.

А по словам Александра Горбунова, подвиг Минина, Пожарского и их соратников в 1612 году стал образцом искреннего патриотизма и любви к Отчизне, примером, на который равняются многие поколения наших соотечественников.

Напомним: Алексей Овчинин, Александр Горбунов и Иван Вагнер работают на космической станции с сентября. Овчинин и Вагнер прилетели на корабле "Союз МС-26", а Горбунов - в составе миссии Crew Dragon по соглашению о перекрестных полетах.