Пользователи определили лучшие смартфоны октября

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu составили октябрьский рейтинг удовлетворенности пользователей своими смартфонами.

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По мнению владельцев, лучшим смартфоном в октябре стал складной Oppo Find N3, который получил оценку в 99,26%. Устройство было представлено еще в октябре прошлого года, но все еще остается популярным.

В тройку лидеров также вошли новый флагманский смартфон iQOO 13 и Honor Magic6 Ultimate Edition, набравшие 98,18% и 97,89% соответственно.

За ними следуют Redmi Note 14 Pro+ (96%), Samsung Galaxy S23 Ultra и складной Vivo X Fold3 Pro, которые были оценены в 95,34% и 95,07% соответственно.

Восьмое-десятое места заняли Oppo Find X7 Ultra (94,72%), а также флагманские Huawei Pura 70 Pro+ (93,68%) и iQOO 12 Pro (93,26%).

Представители AnTuTu подчеркивают, что оценка устройств пользователями не отражает их реальную производительность и результаты в бенчмарке. Рейтинг формируется исключительно на основе отзывов владельцев гаджетов. Исследование проводилось в период с 1 по 31 октября среди пользователей смартфонов на базе Android в Китае.