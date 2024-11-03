Apple еще не скоро обновит дизайн своих ноутбуков

Согласно последним данным от Марка Гурмана из Bloomberg, Apple намерена представить радикально обновленный MacBook Pro в 2026 году. Это означает, что традиционный четырехлетний цикл разработки MacBook Pro будет нарушен и следующее значительное обновление чипа, M5, станет лишь очередным шагом на пути к полной модернизации. Об этом сообщает издание 9to5Mac.

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В недавно информационном бюллетене Power On Марк Гурман сообщил, что MacBook Pro, вероятно, не получит полноценного обновления до 2026 года. Ранее Apple планировала провести следующий апгрейд MacBook Pro в 2025 году, но задержки, связанные с реализацией некоторых технологий, заставили компанию пересмотреть свои планы.

Ожидается, что в следующем крупном обновлении MacBook Pro Apple перейдет на OLED-дисплей, вдохновленный новым iPad Pro M4. Кроме того, новый MacBook Pro получит "более тонкий дизайн", что может вызвать опасения по поводу возможных компромиссов.

Марк Гурман также упоминает, что чип M6, вероятно, будет построен по новому 2-нм технологическому процессу, что обеспечит значительное повышение производительности в одном обновлении.

Что касается MacBook Pro 2025 года выпуска, пользователи могут ожидать появления чипов M5, M5 Pro и M5 Max, но без каких-либо существенных изменений в дизайне или функциональности.