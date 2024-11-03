Российско-американский экипаж Crew-9 «перепарковал» корабль на МКС

Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится россиянин Александр Горбунов, перестыковался на другой узел МКС. Об этом сообщает «Роскосмос».

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«Корабль отстыковался от переднего узла модуля Harmony американского сегмента МКС и причалил к верхнему узлу того же модуля, освободив место для прибытия грузового корабля Cargo Dragon миссии SpX-31», — сказано в сообщении.

На борту Crew Dragon находились космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов и астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс. Они составляют миссию Crew-9. Россияне летают вместе с американцами по соглашению о перекрестных полетах.

Во время перестыковки на МКС оставались космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.

Накануне космонавт Александр Гребенкин вернулся в Россию после приводнения корабля Crew Dragon с экипажем Crew-8 в Мексиканском заливе.