Российско-американский экипаж Crew-9 «перепарковал» корабль на МКС
Американский космический корабль Crew Dragon, на борту которого находится россиянин Александр Горбунов, перестыковался на другой узел МКС. Об этом сообщает «Роскосмос».
«Корабль отстыковался от переднего узла модуля Harmony американского сегмента МКС и причалил к верхнему узлу того же модуля, освободив место для прибытия грузового корабля Cargo Dragon миссии SpX-31», — сказано в сообщении.
На борту Crew Dragon находились космонавт «Роскосмоса» Александр Горбунов и астронавты NASA Ник Хейг, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс. Они составляют миссию Crew-9. Россияне летают вместе с американцами по соглашению о перекрестных полетах.
Во время перестыковки на МКС оставались космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.
Накануне космонавт Александр Гребенкин вернулся в Россию после приводнения корабля Crew Dragon с экипажем Crew-8 в Мексиканском заливе.