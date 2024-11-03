Названа опасность «Wi-Fi-ловушек»

Специальные «Wi-Fi-ловушки» в публичных местах способствуют тому, что россиян преследует реклама в интернете, часто совпадающая с предыдущими запросами в поиске. Об этом предупредил глава компании «Комитет по информационной и правовой безопасности» Александр Келлерманн, пишет «Российская газета».

Эксперт рассказал, что бесплатные Wi-Fi-точки могут собирать данные с устройств и фиксировать местоположение, время и другие данные. Затем эти данные провайдеры продают рекламодателям.

«Все собранные персональные данные о вас, а также данные о том, чем вы интересовались в интернете, используются для таргетинга рекламы», — сказал Келлерманн.

Он посоветовал не подключать гаджеты к непроверенным Wi-Fi-роутерам, не заполнять анкеты в магазинах, не отвечать на звонки с незнакомых номеров и проверять в настройках смартфонов и аккаунтов, какие разрешения даны и используются. К примеру, Google сохраняет поисковые запросы и связанные с ними сведения.

По словам специалиста, «немые» звонки также могут быть способом сбора информации. Так рекламодатель узнает, что номер активен, и владельцу можно отправлять рекламные предложения.