Названы способы продлить жизнь ноутбуку

Обычно ноутбуки служат четыре года, однако всем известно, что этот срок можно продлить. Сейчас он выполняет роль полноценного инструмента для работы. Вот основные рекомендации для пользователей.

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Не разряжайте аккумулятор до конца. У этого элемента есть ограниченное число циклов зарядки. Чем реже вы заряжаете батарею, тем дольше служит ваш ноутбук.

Важно также соблюдать температурный режим устройства. Литий-ионные аккумуляторы плохо переносят жару. Ноутбуки хранятся при температуре от −25 до +45 градусов.

Ранее сообщалось, что у каждого владельца ноутбука должен быть поднос. Возможно, вы удивитесь, но он очень нужен тем, кто любит поработать на диване или кровати.

Также NEWS.ru рассказывал, что на скорость работы смартфонов оказывают влияние разные факторы. Среди них даже цвет заставки. Оказывается, чтобы гаджет не тормозил, нужно выбрать правильные обои для телефона.