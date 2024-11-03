Журнал Time составил топ-200 главных инноваций 2024 года

Журнал Time опубликовал список из 200 лучших инноваций 2024 года, включающий новинки бытовой электроники, робототехники, мобильные гаджеты и не только. "Газета.Ru" выбрала из длинного топа несколько наиболее любопытных продуктов.

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В разделе потребительской электроники представлен Huawei Mate XT, первый в мире серийный складной смартфон с трехсекционной конструкцией. Также в этой категории выделилась сверхтонкая "раскладушка" Honor Magic V3 толщиной 2,84 мм, шарнир которой способен выдержать до полумиллиона складываний и раскладываний.

В разделе "Красота" был отмечен робот для наращивания ресниц Luum Precision Lash, который выполняет процедуру за 1,5 часа, что значительно быстрее ручной работы. Среди устройств для людей с ограниченными возможностями значатся наушники AirPods Pro 2, которые в США были сертифицированы как полноценный слуховой аппарат.

В новинках среди программного обеспечения и приложений упоминается украинское приложение госуслуг "Дия", предоставляющее опцию "Онлайн-брак", то есть оно позволяет людям заключить брак без посещения ЗАГСа. Наушники-клипсы заняли место среди новинок сферы развлечений, представленные американской компанией Bose. Эти наушники открытого типа крепятся на ушную раковину, но не закрывают слуховые каналы.

В категории "Здоровье на дому" представлена домашняя назальная вакцина от гриппа для самостоятельного введения, недавно одобренная американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Также здесь упоминается сиденье для унитаза Toi Labs TrueLoo с искусственным интеллектом, которое делает анализы мочи и кала, и оповещает пользователя об отклонениях от нормы.

Среди других знаковых изобретений этого года журнал назвал экзоскелет Arc'teryx and Skip MO/GO, ридер с цветным E-Ink-экраном Rakuten Kobo Libra Colour, тестер качества воды LifeStraw Sip и не только.