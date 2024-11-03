Появились фото исчезновения российского острова

В интернете появились фотографии исчезновения полностью состоявшего изо льда острова Месяцева, который находился в Арктике. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Российского географического общества.

Остров находился в архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике. Появился ранее 1995 года, отделившись от острова Ева-Лив в результате таяния ледника.

В РГО пояснили, что на первой фотографии, сделанной 19 августа 2015 года, видно небольшой остров площадью примерно 0,53 кв. км. На втором снимке от 13 сентября 2024 года острова уже нет — он полностью растаял.

По словам доцента МАИ, кандидата технических наук Алексея Кучейко, теперь из-за того, что остров растаял, будет необходимо скорректировать навигационные карты.

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При этом для точного подтверждения исчезновения острова проведут дополнительные исследования.

Напомним, что проблема исчезающих островов существует на протяжении десятков лет. Так, начиная с 1823 года на картах Сибири в море Лаптевых значились острова Васильевский и Семеновский. Однако через 100 лет они превратились в подводные отмели и фактически перестали существовать.