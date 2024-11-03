Инженеры выяснили лучшее размещение станций зарядки электромобилей

Исследователи Корнеллского университета разработали стратегию размещения зарядных станций для электромобилей (EV) в городских районах с целью улучшения доступности для водителей и повышения прибыльности для инвесторов.

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Их исследование, опубликованное в журнале Applied Energy, показывает, что сбалансированная установка зарядных станций средней и быстрой зарядки с стратегическим распределением может увеличить уровень использования на 50−100% по сравнению с существующими случайными методами размещения.

Под руководством исследователя в области операций Еучена Софи Лиу команда использовала байесовскую оптимизацию — математическую технику, которая использует исторические данные для улучшения будущих размещений, что позволяет эффективно моделировать миллионы поведения водителей. Анализируя данные из региона Атланты, исследователи изучили паттерны 30,000 транспортных средств на более чем 113,000 смоделированных поездках.

Результаты показали, что зарядные станции средней скорости «уровень 2» обслуживают водителей, паркующихся на длительное время, тогда как станции быстрой зарядки «DCFC» привлекают тех, кто делает, неожиданно, быстрые остановки. Кроме того, исследование подчеркивает, как такие факторы, как размер рынка, предпочтения потребителей и цены, значительно влияют на эффективность инфраструктуры зарядных станций для EV.